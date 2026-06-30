Более 1,3 млн поездок в месяц оплачивают бесконтактно в нижегородском метро

Напомним, что с 1 июля 2026 года расплатиться наличными в нижегородском общественном транспорте станет невозможно. Мера принята для обеспечения безопасности пассажиров. Кроме того, наличными средствами за проезд платят менее 2% людей. По прогнозам, к июлю их останется около 1%.