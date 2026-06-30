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Более 1,3 млн поездок в месяц оплачивают бесконтактно в нижегородском метро

Все турникеты в метрополитене оснащены специальными считывателями.

Источник: Нижегородская правда

Пассажиры нижегородского метро оплачивают проезд безналичным способом более 1,3 млн раз в месяц. Как напомнили в «Метро НН», все турникеты в метрополитене оснащены специальными считывателями, с помощью которых можно оплатить проезд транспортными или банковскими картами.

Специалисты компании «Ситикард» регулярно улучшают программное обеспечение аппаратов, а поставщик терминалов проводит техническое обслуживание оборудования.

При этом иногда случаются сбои: так, в мае 10 нижегородцев пожаловались на проблемы некорректного взаимодействия «пластика» на станции "Заречная.

Напомним, что с 1 июля 2026 года расплатиться наличными в нижегородском общественном транспорте станет невозможно. Мера принята для обеспечения безопасности пассажиров. Кроме того, наличными средствами за проезд платят менее 2% людей. По прогнозам, к июлю их останется около 1%.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородцы смогут оценить работу общественного транспорта через QR-код.