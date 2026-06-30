В Новороссийске запретили ввоз 20 тонн зараженного картофеля. Об этом сообщает Южное межрегиональное управление Россельхознадзора.
Партию картофеля общим объемом 20,5 тонн доставили в Новороссийск из Израиля. Специалисты, проверив продукцию, нашли карантинный объект — картофельную моль.
«В целях предотвращения заноса и распространения данного вредителя на территории России зараженная партия подвергнута обеззараживанию», — сообщили в ведомстве.
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