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В Новороссийске запретили ввоз 20 тонн зараженного картофеля

Моль нашли в партии картофеля, доставленной в Новороссийске из Израиля.

Источник: Комсомольская правда

В Новороссийске запретили ввоз 20 тонн зараженного картофеля. Об этом сообщает Южное межрегиональное управление Россельхознадзора.

Партию картофеля общим объемом 20,5 тонн доставили в Новороссийск из Израиля. Специалисты, проверив продукцию, нашли карантинный объект — картофельную моль.

«В целях предотвращения заноса и распространения данного вредителя на территории России зараженная партия подвергнута обеззараживанию», — сообщили в ведомстве.

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