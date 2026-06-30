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Ограничения на полеты вводились в нижегородском аэропорту 30 июня

Меры были приняты для обеспечения безопасности.

Источник: Комсомольская правда

30 июня в нижегородском аэропорту вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По данным Росавиации, они начали действовать в 3:43 и были отменены только в 10:05. Такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

В период действия ограничений рейсы в Москву и Анталью были отменены. Кроме того, задержаны два самолета в Санкт-Петербург и два в Сочи.

С пассажирами задержанных и отмененных рейсов работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний. Ожидающим свои вылеты рекомендуется следить за онлайн-табло аэропорта и объявлениями по громкой связи, а также уточнять информацию о вылете у перевозчика.