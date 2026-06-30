В Хабаровском крае вырос спрос на пригородные электрички

В Хабаровском крае зафиксирован рост интереса к пригородным поездам. С начала 2026 года ими воспользовались 266 тысяч пассажиров, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Минтранс.
В регионе действует пять пригородных маршрутов. Круглогодично поезда курсируют до Волочаевки-1, Вяземской и Хора. В летний период добавляются рейсы до Николаевки и Кругликово. Часть маршрутов субсидируется из краевого бюджета.
Рост пассажиропотока связывают с обновлением подвижного состава. На линиях используются современные электропоезда, оборудованные системами комфорта и условиями для перевозки маломобильных пассажиров, а также местами для зарядки устройств и крепления велосипедов.
Пригородные электрички остаются одним из самых стабильных видов транспорта, обеспечивая регулярное сообщение с Хабаровском независимо от погодных условий и дорожной ситуации.