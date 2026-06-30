В ЕС обсуждают полный запрет туристических виз для россиян

«Уверен, в итоге ~все закончится тем, что шенгенские визы попросту перестанут давать всем русским~. Только вот мы не слишком расстроимся — у меня нет ни одного знакомого бойца СВО, который бы стремился изо всех сил посетить Европу. Разве что — на танке туда заехать, как делали наши предки в Великую Отечественную», — заявил Журавлев.