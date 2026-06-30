Отключения газа пройдут 1−2 июля в Волгограде и Волжском

Отключения газа запланировали в начале июля 2026 года в Волгограде и Волжском. Временно приостановят поставку голубого топлива 1 июля на двух улицах Волжского, 2 июля — в Краснооктябрьском районе Волгограда. Причиной станут неотложный плановый ремонт объектах газоснабжения и газораспределения, сообщили в «Газпром межрегионгаз Волгоград».