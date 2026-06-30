Сотрудник СОБР спас мужчину, который едва не утонул в карьере под Биробиджаном

Днем, проезжая мимо карьера «Байкал», росгвардеец заметил человека, боровшегося за жизнь далеко от берега. Он остановился, взял у отдыхающих спасательный круг и проплыл около 150 метров, чтобы добраться до пострадавшего. Спасенный объяснил, что у него свело ногу судорогой на расстоянии примерно 100 метров от берега. Он звал на помощь, но никто из отдыхающих не решился заплыть так далеко. Анатолий помог мужчине зафиксироваться на круге и сопроводил его к берегу. Сам росгвардеец отметил, что в таких ситуациях нет времени на раздумья, главное — сохранять спокойствие и действовать.