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Сотрудник СОБР спас мужчину, который едва не утонул в карьере под Биробиджаном

Днем, проезжая мимо карьера «Байкал», росгвардеец заметил человека, боровшегося за жизнь далеко от берега. Он остановился, взял у отдыхающих спасательный круг и проплыл около 150 метров, чтобы добраться до пострадавшего. Спасенный объяснил, что у него свело ногу судорогой на расстоянии примерно 100 метров от берега. Он звал на помощь, но никто из отдыхающих не решился.

Днем, проезжая мимо карьера «Байкал», росгвардеец заметил человека, боровшегося за жизнь далеко от берега. Он остановился, взял у отдыхающих спасательный круг и проплыл около 150 метров, чтобы добраться до пострадавшего. Спасенный объяснил, что у него свело ногу судорогой на расстоянии примерно 100 метров от берега. Он звал на помощь, но никто из отдыхающих не решился заплыть так далеко. Анатолий помог мужчине зафиксироваться на круге и сопроводил его к берегу. Сам росгвардеец отметил, что в таких ситуациях нет времени на раздумья, главное — сохранять спокойствие и действовать.