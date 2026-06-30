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Три столкновения поездов с машинами произошли за полгода в Хабаровском крае

В этих дорожно-транспортных происшествиях пострадали восемь человек. В большинстве случаев аварии возникают по вине автомобилистов, которые хотят проскочить перед движущимся поездом, и пешеходов, которые переходят пути в неположенном месте, игнорируя запрещающие сигналы. Стоит отметить, что почти все железнодорожные переезды в Хабаровском крае оснащены шлагбаумами, световой и звуковой сигнализацией. Кроме того, ОАО «РЖД» потратило свыше 800.

В этих дорожно-транспортных происшествиях пострадали восемь человек. В большинстве случаев аварии возникают по вине автомобилистов, которые хотят проскочить перед движущимся поездом, и пешеходов, которые переходят пути в неположенном месте, игнорируя запрещающие сигналы. Стоит отметить, что почти все железнодорожные переезды в Хабаровском крае оснащены шлагбаумами, световой и звуковой сигнализацией. Кроме того, ОАО «РЖД» потратило свыше 800 млн рублей на строительство новых виадуков и еще более 150 млн рублей на ремонт инфраструктуры. Однако только таких мер не хватает для решения этой проблемы. Поэтому зампред краевого правительства по инфраструктуре Ирина Горбачева поручила усилить профилактическую работу с гражданами и чаще проводить рейды на железной дороге, а также начать устанавливать камеры фиксации нарушений на железнодорожных переездах.