Три столкновения поездов с машинами произошли за полгода в Хабаровском крае

В этих дорожно-транспортных происшествиях пострадали восемь человек. В большинстве случаев аварии возникают по вине автомобилистов, которые хотят проскочить перед движущимся поездом, и пешеходов, которые переходят пути в неположенном месте, игнорируя запрещающие сигналы. Стоит отметить, что почти все железнодорожные переезды в Хабаровском крае оснащены шлагбаумами, световой и звуковой сигнализацией. Кроме того, ОАО «РЖД» потратило свыше 800 млн рублей на строительство новых виадуков и еще более 150 млн рублей на ремонт инфраструктуры. Однако только таких мер не хватает для решения этой проблемы. Поэтому зампред краевого правительства по инфраструктуре Ирина Горбачева поручила усилить профилактическую работу с гражданами и чаще проводить рейды на железной дороге, а также начать устанавливать камеры фиксации нарушений на железнодорожных переездах.