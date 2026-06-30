Выплачивать пособие домохозяйкам из небогатых семей предложили в Госдуме

Председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил ввести ежемесячную выплату для безработных, ведущих домашнее хозяйство. Речь идет о тех, кто официально не работает, но ухаживает за семьей, детьми, приусадебным участком или домашними животными. Обязательное условие — средний душевой доход семьи. Выплата будет адресной: ее смогут получать только те, кто действительно нуждается в поддержке. Размер пособия Нилов предлагает установить на уровне минимального размера оплаты труда. По словам депутата, чаще всего речь идет о женщинах, но не исключены и мужчины. Источник: ТАСС.