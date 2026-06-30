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Машины ДПС во Владивостоке оснастили мультифункциональным комплексом для обнаружения нарушений

Теперь машины ДПС укомплектованы комплексом для фиксации нарушений: превышения скорости, неправильной остановки и парковки, проезда по полосе общественного транспорта, выезда на встречную полосу, нарушений использования фар и ремней безопасности. Система также помогает искать угнанные авто, машины с поддельными или снятыми с учета номерами, а еще транспорт, управляемый водителями, лишенными прав или не оплатившими штрафы. Контроль.

Теперь машины ДПС укомплектованы комплексом для фиксации нарушений: превышения скорости, неправильной остановки и парковки, проезда по полосе общественного транспорта, выезда на встречную полосу, нарушений использования фар и ремней безопасности. Система также помогает искать угнанные авто, машины с поддельными или снятыми с учета номерами, а еще транспорт, управляемый водителями, лишенными прав или не оплатившими штрафы. Контроль ведется как стационарно, так и в движении; радар-детекторы и навигаторы не предупреждают о работе комплекса.