Отделение вспомогательных репродуктивных технологий Перинатального центра в Хабаровском крае отмечает 20-летие

Ежегодно в этом отделении получают помощь более 10 тысяч женщин. С начала этого года здесь провели уже более 250 циклов экстракорпорального оплодотворения. Всего за 20 лет работы провели более 18 тысяч программ ЭКО, благодаря чему родились около 5 тысяч детей. Каждый год отделение проводит около 1,5 тысячи циклов ЭКО. Сейчас все этапы лечения бесплодия, в том числе полное обследование, саму процедуру, а также заморозку и хранение эмбрионов, можно получить по полису ОМС. «Благодаря нашему президенту и поддержке края мы регулярно пополняем отделение новой современной техникой. Буквально в позапрошлом году мы получили дорогостоящее оборудование, которое повышает эффективность процедур и позволяет помогать гораздо большему количеству пациентов. Обновление и поставка нового оборудования в наше отделение продолжится и в этом году», — отметила заведующая отделением ВРТ Марина Фролова. В конце 2024 года в лаборатории появился уникальный эмбриоскоп стоимостью 27,5 млн рублей — оборудование закупили за счет краевого бюджета. Аппарат с элементами искусственного интеллекта позволяет круглосуточно следить за развитием эмбрионов в онлайн-режиме, не нарушая условий их выращивания. Специалисты могут в любой момент отследить, как проходит развитие и выбрать наиболее жизнеспособный эмбрион для переноса. Помимо этого, в лаборатории есть современные планшетные инкубаторы последнего поколения, позволяющие культивировать образцы каждого пациента отдельно, не беспокоя другие. Работают здесь и две оптические станции с микроманипуляторами и лазерными установками для проведения микрохирургических операций и оплодотворения. В прошлом году в лаборатории появился анализатор, который помогает детально оценить мужской фактор бесплодия.