Смена пола под запретом: осужденный хотел стать женщиной в колонии Владивостока

В Советский районный суд Владивостока обратился осужденный с иском к ФКУ МСЧ-25 ФСИН России. Мужчина требовал разрешить ему на платной основе гормональную терапию и пластические операции по феминизации организма и коррекции половых признаков. Суд указал, что закон № 323-ФЗ прямо запрещает медицинские вмешательства по смене пола, включая прием препаратов и формирование признаков другого пола. Исключение — лечение врожденных аномалий, генетических и эндокринных нарушений, но только по решению врачебной комиссии. В итоге суд отказал в принятии иска, указав, что такие требования не рассматриваются в порядке гражданского судопроизводства.