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Прокурор пресек доступ детей на чердаки многоквартирных домов в Солнечном районе

Прокуратура Солнечного района провела проверку по обращению местной жительницы. Поводом послужил свободный доступ на крышу одного из многоквартирных домов в поселке Солнечном — запирающие устройства на чердачных люках были повреждены. Прокурор внес представление генеральному директору управляющей компании ООО «Солнечный-2». В течение суток после вмешательства надзорного ведомства замки на проходах к кровлям восстановили.

Прокуратура Солнечного района провела проверку по обращению местной жительницы. Поводом послужил свободный доступ на крышу одного из многоквартирных домов в поселке Солнечном — запирающие устройства на чердачных люках были повреждены. Прокурор внес представление генеральному директору управляющей компании ООО «Солнечный-2». В течение суток после вмешательства надзорного ведомства замки на проходах к кровлям восстановили.