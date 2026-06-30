Прокурор пресек доступ детей на чердаки многоквартирных домов в Солнечном районе

Прокуратура Солнечного района провела проверку по обращению местной жительницы. Поводом послужил свободный доступ на крышу одного из многоквартирных домов в поселке Солнечном — запирающие устройства на чердачных люках были повреждены. Прокурор внес представление генеральному директору управляющей компании ООО «Солнечный-2». В течение суток после вмешательства надзорного ведомства замки на проходах к кровлям восстановили.