В Воронежской области отменили ракетную опасность

ВОРОНЕЖ, 30 июн — РИА Новости. Ракетная опасность отменена на территории Воронежской области спустя 46 минут, сообщил губернатор Александр Гусев.
Ракетная опасность в Воронежской области была объявлена во вторник в 9.42 мск. Она длилась 46 минут, ее отменили в 10.28 мск.
«Отбой ракетной опасности в регионе!» — сообщил Гусев в своем Telegram-канале.
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