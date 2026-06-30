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В заповедных территориях Красноярского края для диких животных обновляют солонцы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На особо охраняемых природных территориях региона продолжаются биотехнические мероприятия, направленные на поддержку диких животных. Одной из важных сезонных работ стало обновление солонцов для копытных.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На особо охраняемых природных территориях региона продолжаются биотехнические мероприятия, направленные на поддержку диких животных. Одной из важных сезонных работ стало обновление солонцов для копытных.

Как рассказали в Дирекции по ООПТ, летом животные особенно нуждаются в минеральной подкормке. В это время они переходят на сочную растительную пищу, в которой содержится недостаточно соли и других необходимых минералов.

Особое значение соль имеет для лосей, косуль и других копытных. Она помогает поддерживать минеральный баланс организма, а у самцов в период роста рогов способствует их нормальному развитию.

Для этого инспекторы регулярно пополняют искусственные солонцы. Соль размещают в трухлявых пнях, под корнями деревьев и в других местах, удобных для посещения животными. По мере того как минеральная подкормка съедается или вымывается дождями, запасы пополняют.