В Воронеже увеличили количество включений сирен при ракетной опасности

В районе полудня 22 июня губернатор Александр Гусев сообщил об уничтожении над Воронежем нескольких «высокоскоростных воздушных целей». Изначально было известно о троих пострадавших. К вечеру глава региона рассказал о пяти погибших и «нескольких десятках раненых». Утром 25 июня губернатор опубликовал уточненные данные, согласно которым количество жертв атаки выросло до шести, а пострадавших — до 68. Впоследствии стало известно, что все погибшие — сотрудники предприятия в Железнодорожном районе Воронежа, которое было сильнее всего повреждено в результате удара ВСУ. Глава региона заявлял, что «пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности — как на предприятии, так и на улице».