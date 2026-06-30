Волгоградские гребцы завоевали путёвку на чемпионат мира

На турнире экипаж продемонстрировал стабильную и слаженную работу на разных дистанциях и в разных составах. «Родник» первенствовал на дистанции 200 м в мужском зачёте (46.637), опередив ближайшего соперника менее чем на две десятые секунды — в гребле такой отрыв отражает высочайший уровень синхронизации. Уверенные победы были также одержаны на 500 м (мужчины — 2.04.299; смешанный состав — 2.08.933) и на 2000 м в смешанной категории (9.20.603). На длинной дистанции 2000 м в мужском зачёте команда заняла второе место (9.16.566), уступив только экипажу «Шторм».