В Новосибирской области обновят участок трассы Сузун — Битки — Преображенка

Участок трассы Сузун — Битки — Преображенка вблизи села Болтово в Новосибирской области отремонтируют при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
«Дорога давно требовала обновления: покрытие здесь частично щебеночное, частично асфальтобетонное с многочисленными дефектами — трещинами, выкрашиванием и колейностью. В рамках реконструкции будет устроено новое дорожное полотно, заменены водоотводные системы и водопропускные трубы», — отметил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Антон Мирошниченко.
Также, по его словам, в границах села Болтово специалисты установят опоры освещения, обустроят тротуары и пешеходные переходы. Будут смонтированы и новые автопавильоны, барьерное ограждение, дорожные знаки. Кроме того, специалисты нанесут разметку.
Работы проводят на отрезке протяженностью почти 4 км. Из них 1,22 км — перед Болтово, 0,9 км — в границах населенного пункта и 1,68 км — после него.
Также предусмотрен ремонт моста через реку Сузун. Специалистам предстоит обновить деформационные швы, гидроизоляцию, дорожное покрытие и элементы безопасности. Завершить все работы планируют в ноябре 2026 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.