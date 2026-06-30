Более 130 школьников из ДНР отдохнули в лагерях Нижегородской области

В июне более 130 школьников в возрасте 10−15 лет из подшефных Нижегородской области территорий Донецкой народной республики (Харцызск, Зугрэс, Иловайск, пос. Мангуш и Мангушский округ) отдохнули в летних оздоровительных лагерях региона, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.