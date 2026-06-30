Более 130 школьников из ДНР отдохнули в лагерях Нижегородской области

В июне более 130 школьников в возрасте 10−15 лет из подшефных Нижегородской области территорий Донецкой народной республики (Харцызск, Зугрэс, Иловайск, пос. Мангуш и Мангушский округ) отдохнули в летних оздоровительных лагерях региона, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Правительство Нижегородской области организовало программы отдыха и ознакомительные поездки: 45 детей побывали в Арзамасе на пешем маршруте «Путешествие сквозь эпохи», около 90 — на экскурсии в Дзержинск с маршрутом «От Растяпино до Дзержинска».
Культурно‑просветительская программа разработана министерством образования области совместно с АНО «Агентство развития внутреннего туризма» и «Российским фондом культуры»; её цель — знакомство с достопримечательностями региона и формирование духовно‑нравственных ценностей.
По словам министра образования Михаила Пучкова, инициатива соответствует приоритетам национального проекта «Молодежь и дети». Дети уже вернулись домой и, как ожидают организаторы, поделятся впечатлениями и знаниями с одноклассниками.
Ранее сообщалось, что фестиваль юных патриотов «Следами Победы» прошел в ДНР при поддержке Нижегородской области.