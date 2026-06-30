Новый сезон проекта «Вам решать!» стартует в Нижегородской области с 1 июля

Новый сезон губернаторского проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» (12+) начнется в предстоящую среду, 1 июля. Об этом сообщил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин в своем макс-канале.
Спикер регионального парламента напомнил, что за 13 лет существования проекта реализовано 5,5 тысяч инициатив нижегородцев. Новый сезон стартует уже 1 июля и продлится ровно два месяца — до 1 сентября.
Чтобы принять участие в проекте «Вам решать!» нужно зайти на сайт GOLOSZA.RU, авторизоваться через Госуслуги и заполнить информацию о своей инициативе. Если заявка наберет большинство голосов, то она будет исполнена.
«В моем любимом Дзержинске в этом году будет выполнено 13 проектов, за них отдали свои голоса более 20 тысяч жителей. Благодаря такой поддержке в 2026 году обновятся несколько площадок детсадов и школ. Построят мемориальный комплекс в честь героев-выпускников в школе № 2. Откроется универсальная спортплощадка и беговая дорожка. Будут отремонтированы участки дорог и установлено уличное освещение. Из бюджета на эти цели выделено 37,5 миллиона рублей, примерно по 3 миллиона на объект», — отметил Люлин.
По словам председателя Заксобрания, с 2013 года в Дзержинске реализовано больше сотни народных инициатив, которые сделали жизнь удобнее и комфортнее.
«Важно не останавливаться на достигнутом. Как территориальный координатор проекта “Вам решать!” приглашаю всех принять в нём участие. Если у инициативных групп или граждан будут вопросы, то обращайтесь напрямую. Проконсультируем, поможем советом. Давайте вместе сделаем Дзержинск лучшим городом Земли!», — резюмировал спикер регионального парламента Евгений Люлин.
Напомним, что тротуар у школы № 35 отремонтировали по проекту «Вам решать!» в Нижегородском районе.