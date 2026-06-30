Новый сезон проекта «Вам решать!» стартует в Нижегородской области с 1 июля

«В моем любимом Дзержинске в этом году будет выполнено 13 проектов, за них отдали свои голоса более 20 тысяч жителей. Благодаря такой поддержке в 2026 году обновятся несколько площадок детсадов и школ. Построят мемориальный комплекс в честь героев-выпускников в школе № 2. Откроется универсальная спортплощадка и беговая дорожка. Будут отремонтированы участки дорог и установлено уличное освещение. Из бюджета на эти цели выделено 37,5 миллиона рублей, примерно по 3 миллиона на объект», — отметил Люлин.