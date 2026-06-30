В Кировском районе Красноярска установят новые контейнерные площадки на более чем 14,5 млн рублей

В 2025 году в Кировском районе обустроили 21 контейнерную площадку. На эти цели выделяли 12 млн рублей. Всего в Красноярске в этом году планируют обустроить более 400 новых контейнерных площадок. На создание новых и реконструкцию действующих площадок в бюджете предусмотрено 186 млн рублей.