В Кировском районе Красноярска установят новые контейнерные площадки на более чем 14,5 млн рублей

В Кировском районе Красноярска начали обустраивать новые контейнерные площадки для сбора ТКО. В этом году в районе установят 29 таких площадок. На работы из городского и краевого бюджетов выделят более 14,5 млн рублей. Об этом сообщили в администрации города.
Контейнерные площадки разместят на муниципальной территории или земле неразграниченной собственности. Их содержанием займутся управляющие организации, с которыми заключат соответствующие соглашения. Площадки оборудуют навесами, которые защитят контейнеры от осадков и ветра, а также бетонным основанием для подъезда спецтехники.
На улице Щорса, 11 уже установили дополнительную контейнерную площадку. На улице Шелковой, 7−9 работы почти завершены. Подрядчику осталось скрепить швы на бетонных плитах, после чего площадкой можно будет пользоваться. Эти адреса жители называли на открытой встрече с главой Красноярска Сергеем Верещагиным.
«В течение прошлого года мы активно занимались сбором заявок на установку новых площадок: выявляли проблемные места, где систематически появлялись стихийные свалки, анализировали обращения жителей на открытых встречах и в соцсетях, проверяли состояние указанных мест. Наша цель, привести в надлежащее состояние все контейнерные площадки в районе», — отметил руководитель администрации Кировского района Евгений Бурмистров.
В 2025 году в Кировском районе обустроили 21 контейнерную площадку. На эти цели выделяли 12 млн рублей. Всего в Красноярске в этом году планируют обустроить более 400 новых контейнерных площадок. На создание новых и реконструкцию действующих площадок в бюджете предусмотрено 186 млн рублей.