Детей из Юрги познакомили с профессией пожарного

Подопечных центра социальной помощи семье и детям в кузбасском городе Юрге познакомили с профессией пожарного при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в мэрии.
«Настоящий “горячий” день выдался у наших воспитанников, ребята побывали на экскурсии в городской пожарной части, где познакомились с профессией пожарного-спасателя», — отметила директор центра Ирина Ковалева.
Спасатели рассказали ребятам о своей службе, продемонстрировали им машины и дали примерить шлемы. Затем они проверили знания юных гостей, проведя противопожарную викторину.
Самым ярким моментом занятия стала практика. Дети смогли попробовать себя в роли огнеборца. Ребята включали воду в гидранте и управляли настоящим рукавом.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.