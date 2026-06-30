В Советском районе Красноярска нашли 15 нарушений миграционного законодательства

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске сотрудники полиции, ФСБ и миграционной службы провели рейд на территории оптово-распределительного центра и стройплощадки в Советском районе.
Правоохранители проверили 50 иностранных граждан. Десять человек доставили в отдел по вопросам миграции для дальнейшей проверки.
По итогам рейда выявлено 15 нарушений миграционного законодательства. Нарушителям назначили штрафы, а двоих иностранцев решено выдворить за пределы России.
Также полицейские обнаружили три случая фиктивной регистрации мигрантов.
Кроме того, двум гражданам, недавно получившим российское гражданство, выдали направления для постановки на воинский учет.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают работодателей и владельцев жилья, которые могли незаконно привлекать к работе или размещать иностранцев с нарушением правил пребывания в стране. Проверки будут продолжены, сообщили в краевом МВД.