В Волгограде стала на ремонт крупнейшая котельная

«В настоящее время мы вышли на результат: по итогам отопительного сезона 2025 года у нас аварийность сократилась на 40%», — уточнил глава региона, дополнив: узких мест, где необходимо продолжать работу, остаётся немало: это и сети, и оборудование. Да и сотрудникам отрасли необходимо создавать соответствующие условия для работы.