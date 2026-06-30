В Волгограде стала на ремонт крупнейшая котельная

Самую крупную в Ворошиловском районе Волгограда котельную остановили на ремонт. По данным пресс-службы администрации региона, в результате модернизации надёжность теплоснабжений будет повышена в квартирах более чем 32 тысяч местных жителей, в 18 дошкольных учреждениях, 16 школах и девяти медучреждениях. Утром 30 июня на объекте побывали губернатор Андрей Бочаров и мэр Владимир Марченко.
«Вложено 75 миллиардов».
Темой рабочей поездки главы волгоградского региона Андрея Бочарова стала подготовка к отопительному сезону 2026−27 годов. Её участники обсудили вопросы обновления коммунальной инфраструктуры.
Губернатор отметил — плановую подготовку к осенне-зимнему периоду и модернизацию объектов продолжают в эти дни не только в областном центре, но и во всех муниципалитетах.
«Сфера ЖКХ по технологическому содержанию и социальной нагрузке — одна из сложнейших в народном хозяйстве. Поэтому решать задачи в данной отрасли необходимо на системной, последовательной основе», — подчеркнул Андрей Бочаров.
Губернатор назвал цифры: за последние 10 лет в сферу ЖКХ в регионе из различных источников вложено более 75 миллиардов рублей.
«Узких мест немало».
«В настоящее время мы вышли на результат: по итогам отопительного сезона 2025 года у нас аварийность сократилась на 40%», — уточнил глава региона, дополнив: узких мест, где необходимо продолжать работу, остаётся немало: это и сети, и оборудование. Да и сотрудникам отрасли необходимо создавать соответствующие условия для работы.
В ходе поездки Андрей Бочаров осмотрел новое оснащение котельной и преображенные для персонала, автотехнику и передвижную электростанцию.
Котельная № 82 сдана в эксплуатацию в 1967 году, оборудование здесь ремонтировали в последний раз в начале 2000-х. За последние три года на объекте модернизировали котельные агрегаты, установили новые дымовые трубы, отремонтировали оборудование химводоподготовки и деаэрации.
На ближайшие 10−15 лет её бесперебойная работа обеспечена. Однако для дальнейшего развития территории мощностей уже не хватает. В настоящее время обсуждается: будут ли наращиваться мощности данной котельной или строиться новый объект.