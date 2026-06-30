Эксперт перечислила профессии, которые могут стать «призраками» к 2030 году

К 2030 году рынок труда претерпит существенные изменения под влиянием автоматизации, цифровизации и внедрения искусственного интеллекта. При этом полного исчезновения традиционных профессий не ожидается, однако ряд специальностей перестанет быть массовым и востребованным. Об этом «Газете.Ru» сообщила Валерия Доманская, HR-директор трейд-маркетингового агентства OPEN Group.
«В первую очередь это коснется специалистов, которые выполняют рутинные операции, не требующие творческой или эмоциональной вовлеченности. Под ударом окажутся младшие позиции в сфере бухучета и администрирования, специалисты по документообороту, офис-менеджеры, операторы кол-центров и техподдержки», — отметила эксперт.
Кроме того, из-за распространения зон самообслуживания под угрозой находится профессия кассира. «Сегодня мы уже видим, что в ретейле сокращается количество таких работников с полной занятостью. Вместо этого появляется все больше вакансий для специалистов сферы торговли на неполный рабочий день с короткими сменами два-четыре часа. В ближайшие три-пять лет тренд на частичную занятость в ретейле будет набирать обороты — ее доля в некоторых случаях может превысить 50%», — заявила Валерия Доманская.
В зоне риска, по ее словам, также находятся начинающие специалисты в ИТ и креативных индустриях — копирайтеры и дизайнеры. «Уже сейчас генеративные нейросети и low-code платформы позволяют выполнять задачи верстки, базового кодинга или генерации текстов и простых визуалов силами одного специалиста, имеющего навыки работы с современными цифровыми инструментами», — констатировала HR-директор.
«Напротив, если деятельность требует прямого и глубокого человеческого взаимодействия, сопереживания, творческого подхода или принятия решений в условиях неопределенности, то такая профессия более устойчива», — пояснила она.
В целом «мягкие» навыки — аналитическое мышление, креативность, гибкость и адаптивность — в перспективе нескольких лет станут особенно важными из-за повсеместного внедрения технологий. «Учитывая это, в перспективе будут актуальны специалисты социальной сферы: сиделки, медработники, педагоги и психологи. Таким образом, потребность в эмпатии и личном контакте в условиях цифровизации будет только расти», — резюмировала Валерия Доманская.