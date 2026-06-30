Эксперт перечислила профессии, которые могут стать «призраками» к 2030 году

Кроме того, из-за распространения зон самообслуживания под угрозой находится профессия кассира. «Сегодня мы уже видим, что в ретейле сокращается количество таких работников с полной занятостью. Вместо этого появляется все больше вакансий для специалистов сферы торговли на неполный рабочий день с короткими сменами два-четыре часа. В ближайшие три-пять лет тренд на частичную занятость в ретейле будет набирать обороты — ее доля в некоторых случаях может превысить 50%», — заявила Валерия Доманская.