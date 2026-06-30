Нижегородские власти собирают жалобы на незаконную торговлю бензином

Как писал «Ъ-Приволжье», с середины июня в Нижегородской области спрос на топливо вырос в 1,5 раза, в том числе за счет жителей соседних регионов. На ряде заправок рост цен составил до 40%, сообщения о продаже топлива появлялись на сайтах объявлений. В областном правительстве уверяют, что запасы топлива на нефтебазах Нижегородской области находятся в достаточном объеме. Вместе с тем некоторые АЗС ввели ограничения на отпуск бензина и дизеля в одни руки.