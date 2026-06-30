Прокуратура проконтролирует расследование обстоятельств массового ДТП в Ольгине

Напомним, утром 30 июня на трассе Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород произошла массовая авария. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель грузовика, который не выдержал безопасную дистанцию при движении по Богородской трассе и столкнулся с 17 машинами.