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Прокуратура проконтролирует расследование обстоятельств массового ДТП в Ольгине

Вблизи деревни Ольгино столкнулись 18 машин.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородская прокуратура проконтролирует расследование обстоятельств массового ДТП вблизи деревни Ольгино. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Напомним, утром 30 июня на трассе Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород произошла массовая авария. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель грузовика, который не выдержал безопасную дистанцию при движении по Богородской трассе и столкнулся с 17 машинами.

К счастью, никто не погиб. За помощью медиков никто из участников аварии также не обращался.

В прокуратуре заявили, что ведомство проконтролирует обстоятельства аварии, а также ликвидацию последствий ДТП.