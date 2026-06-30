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Режим беспилотной опасности снова ввели в Нижегородской области

С момента отмены прошлого режима угрозы БПЛА прошло меньше часа.

На территории Нижегородской области снова ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области 30 июня.

Уточним, что с момента отмены прошлого режима беспилотной опасности прошло меньше часа. Тогда ограничения сняли в 09:37. По данным на 10:30 часов утра угроза атаки БПЛА возобновилась.

Ранее сообщалось, что пострадавших при атаке БПЛА нижегородцев готовят к выписке.

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