В Нижегородской области произошло массовое ДТП

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн — РИА Новости. Грузовик и еще 17 автомобилей столкнулись на трассе под Нижним Новгородом, сообщило МВД региона.
По предварительной информации, 30 июня около 7.50 на трассе в деревне Ольгино водитель грузового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с 17 транспортными средствами.
«В настоящее время за медицинской помощью никто из участников аварии не обращался», — сообщили в ведомстве.
Сотрудники ГИБДД работают на месте дорожно-транспортного происшествия.
Ранее МЧС региона сообщало о массовом ДТП возле Ольгино, не уточняя число автомобилей.
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