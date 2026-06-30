На центральном входе «Красноярских Столбов» построят новый визит-центр

На центральном входе национального парка «Красноярские Столбы» построят новый визит-центр. Такой тендер от краевого Туристского информационного центра появился на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 81 миллион рублей.
Победителю нужно будет построить здание визит-центра, подвести к нему инженерные сети, установить лавочки, обустроить пешеходные дорожки и другое. Все работы должны завершить к 31 августа 2027 года.
Итоги торгов подведут 10 июля.
Ранее мы писали, что 1 сентября в Красноярске после капитального ремонта откроется школа на улице Степана Разина.