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На центральном входе «Красноярских Столбов» построят новый визит-центр

Начальная цена контракта — 81 миллион рублей.

Источник: Комсомольская правда

На центральном входе национального парка «Красноярские Столбы» построят новый визит-центр. Такой тендер от краевого Туристского информационного центра появился на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 81 миллион рублей.

Победителю нужно будет построить здание визит-центра, подвести к нему инженерные сети, установить лавочки, обустроить пешеходные дорожки и другое. Все работы должны завершить к 31 августа 2027 года.

Итоги торгов подведут 10 июля.

Ранее мы писали, что 1 сентября в Красноярске после капитального ремонта откроется школа на улице Степана Разина.