Девушке из Воронежа требуется лечение за 1,5 млн

— На фоне гормона дексаметазона у меня развился стероидный диабет — сахар поднимался до 30. Была жёсткая диета, и на праздники мне можно было только детское пюре без сахара. Но муж привозил красивые букеты, а ещё он знает, что я обожаю посуду — покупал мне красивые тарелочки, кружки, чтобы я даже в больнице смотрела на них и радовалась. Он делал мне массаж, потому что от химии сильно болели мышцы, мы гуляли по коридорам, играли на планшете. Даже в таких условиях мы старались быть рядом.