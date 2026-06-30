Девушке из Воронежа требуется лечение за 1,5 млн

Ольге Абдулаевой всего 24 года. За сухими словами диагноза «острый лейкоз» — обычная жизнь: работа, дом, муж, планы на будущее, привычные вечерние разговоры и ощущение, что всё только начинается.
Такие истории всегда особенно остро показывают, как хрупко может быть это «обычно». Болезнь приходит резко и меняет не только саму жизнь человека, но и жизнь всей семьи вокруг него. В этот момент рядом с Олей оказались самые близкие — мама и муж, которые буквально делят с ней каждый день лечения.
«Сейчас Оля проходит следующий этап терапии. Ей необходим препарат “Блинцито” — это часть современного протокола лечения острого лимфобластного лейкоза, который используется для закрепления достигнутого результата и повышения эффективности терапии.
Важно понимать: такие препараты — это не «дополнительная» помощь, а часть выстроенного врачами лечения, от которого зависит дальнейший путь пациента. Но их стоимость часто оказывается неподъёмной для одной семьи. Именно поэтому благотворительные фонды подключаются к помощи и помогают закрывать такие срочные сборы.
Оле сейчас необходимо собрать 1 543 038 рублей. И время здесь играет ключевую роль — лечение должно продолжаться по графику, без задержек.
Мы очень просим читателей откликнуться. Даже небольшой вклад или репост этой истории — это реальный шаг к тому, чтобы Оля смогла продолжить лечение и вернуться к своей обычной жизни, к которой она так стремится«, — обратилась к воронежцам директор БФ “Добросвет” Александра Роднищева.
Жизнь до болезни.
Елизавета Губанова, корреспондент vrn.aif.ru: Ольга, Опишите свой обычный день до болезни. Чем вы занимались, о чём думали?
Ольга Абдулаева: В основном я проводила время дома, потому что работала удалённо. Просыпалась около девяти утра, готовила рабочее место, завтракала и приступала к делам. В компании я работала три года, знала свой функционал хорошо, поэтому управлялась быстро. Успевала и домашними делами заняться, и приготовить что-то, и посмотреть фильмы или сериалы — ждала мужа с работы. Вечером мы вместе ужинали, могли посмотреть кино или поехать покататься по ночному городу. У нас были тихие, уютные семейные вечера.
Когда появлялось свободное время, я выкладывала алмазную мозаику — мне нравится занимать руки. Или устраивала генеральную уборку, потому что сидеть на месте не люблю.
— Какие маленькие радости в отношениях с мужем вы ценили больше всего?
— Мы вместе уже около семи лет. Сначала встречались, потом съехались, три года жили вместе, а год назад расписались. Для нас каждый момент, проведённый вместе, — тёплый и трепетный. Мы почти не ссорились. Я люблю делать даже обычный ужин красивым: красивые тарелочки, приборы, эстетика. Особенно ценны были совместные выходные, когда и у меня, и у него они совпадали — провести целый день вместе было настоящим счастьем.
Диагноз.
— Расскажите про ту ночь, когда почувствовали себя плохо. Что промелькнуло в голове по дороге в больницу?
— Та ночь была невыносимой, но до этого мне тоже было нелегко. Весь декабрь я просто существовала: болела гайморитом, то одно, то другое. Я бегала по платным и бесплатным клиникам, но никто не мог понять, что со мной. Однажды в платной клинике мне поставили анемию и тромбоцитопению под вопросом, сказали прийти натощак на следующий день.
А когда мы с мужем сели в машину, у меня вдруг возникла мысль: «У меня рак крови». Муж удивился: «Не говори глупости, кто тебе такое сказал?». А мне никто не говорил, просто само пришло. По дороге домой в пробке я несколько раз видела машины с номерами «РАК» — меня затрясло, я разрыдалась. Позвонила маме, поделилась догадкой, но родственники восприняли это не всерьёз, успокоили, и я на время забыла об этом.
Но в ту роковую ночь, когда я уже ехала в больницу, эта мысль снова была со мной. Я просто хотела уже знать правду, и чтобы меня вылечили.
— «Предварительно — острый лейкоз». Что вы почувствовали, о чём подумали в первые секунды?
— Сначала я не поняла. Я слышала про рак крови, но не знала терминов — лимфома, лейкоз. Врач-гематолог, который сообщил диагноз, сказал мягко: «Болячка, заболевание крови». Наверное, чтобы меня не шокировать. Я зашла в интернет, прочитала, и как-то смиренно отреагировала. Я даже выдохнула: наконец-то я знаю, что со мной, и меня вылечат. Мыслей о смерти не было — я молодая, настрой должен быть позитивный.
— Чего вы боялись больше всего в тот момент?
— Наверное, я боялась сообщить родителям. Мужу сказать не боялась — я знала, что получу поддержку. А родителям… Я знала, что они будут очень переживать, и это для них шок. Сама процедура лечения и химии тогда не пугали — я ещё не знала, что это такое. Сейчас уже самое страшное позади.
Борьба и поддержка.
— Как вы сообщили о диагнозе родным?
— Я позвонила маме, уже находясь в больнице, рядом был муж. Голосом спокойным, без слёз сказала: «Это всё лечится, будем лечиться». Родители тут же собрали вещи и приехали.
— Как вы отмечали праздники в палате? Что чувствовали, глядя на цветы в больничной стерильности?
— На фоне гормона дексаметазона у меня развился стероидный диабет — сахар поднимался до 30. Была жёсткая диета, и на праздники мне можно было только детское пюре без сахара. Но муж привозил красивые букеты, а ещё он знает, что я обожаю посуду — покупал мне красивые тарелочки, кружки, чтобы я даже в больнице смотрела на них и радовалась. Он делал мне массаж, потому что от химии сильно болели мышцы, мы гуляли по коридорам, играли на планшете. Даже в таких условиях мы старались быть рядом.
Настоящее и цена надежды.
— Что такое «Блинцито» простыми словами? Что будет с вашим организмом во время этой терапии?
— «Блинцито» — это мощный препарат для иммунотерапии. Вместо трансплантации костного мозга мне предложили этот курс. Я много читала о нём: он укрепляет иммунитет, помогает организму окончательно победить болезнь. Сейчас я в полной молекулярной ремиссии, и после приема препарата мой иммунитет станет ещё сильнее, легче будет переносить оставшиеся три блока химии и поддерживающую терапию.
— Если бы вы могли сейчас обратиться к каждому, кто читает это интервью, что бы сказали?
— Во-первых, огромное спасибо, что уделяете мне время. Желаю всем здоровья, цените каждую минуту рядом с близкими, любите себя и будьте здоровы. И я очень прошу поддержать мой сбор — буду благодарна за любую сумму, за репост, за лайк. Чем больше людей узнают мою историю, тем больше шансов, что я смогу вернуться к нормальной жизни.
— Что вы сделаете в первый же день, когда вернётесь к обычной жизни?
— Я уже очень жду, когда закончатся бесконечные капельницы. Конечно, останутся таблетки и регулярные анализы, но это уже не то. А когда всё полностью закончится, я, наверное, буду в шоке от того, что это позади. И самое заветное — завести домашнее животное, собачку или кошечку. Сейчас мы не можем — я в больнице, муж на работе, и оставить питомца не с кем. Но как только я вернусь домой, я обязательно это сделаю.
Я хочу сказать спасибо фонду, который помогает мне. Их поддержка — это не просто сбор денег, это ощущение, что рядом есть люди, которые знают, что делать, и подбадривают мою семью. Вместе мы сила. Любая сумма, репост или просто тёплое слово важны.
Информацию о том, как помочь Ольге Абдулаевой, можно найти на сайте БФ «Добросвет».