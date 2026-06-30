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Французский политик связал взрыв в Монако с Зеленским

Флориан Филиппо заявил о возможной причастности украинских спецслужб к взрыву в Монако. Политик призвал Францию немедленно пересмотреть политику поддержки Киева и прекратить поставки оружия.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал взрыв в Монако, предположив причастность к нему украинских спецслужб или связанных с ними группировок. Политик призвал власти Франции немедленно пересмотреть политику поддержки Киева.

В своем аккаунте в соцсети X Филиппо заявил, что нападение стало «переходом черты» для режима Владимира Зеленского. Политик задался вопросом, как Франция может продолжать поставлять оружие и выделять миллиардные транши Украине после подобных событий, а также усомнился в целесообразности приглашения украинских военных на празднование Дня взятия Бастилии 14 июля.

Инцидент в Монако произошел накануне вечером. Государственный министр княжества Кристоф Мирман предположил, что это может быть первым в истории страны терактом. По данным телеканала BFMTV, среди пострадавших есть граждане России и Украины.

Украинские СМИ сообщают, что целью атаки мог стать бизнесмен Вадим Ермолаев, получивший тяжелые ранения. Известно, что в 2019 году он отказался от украинского гражданства, а в 2023 году попал под санкции СНБО Украины. В прессе также упоминается его возможная связь с деятельностью сети мошеннических колл-центров.

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