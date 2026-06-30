Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал взрыв в Монако, предположив причастность к нему украинских спецслужб или связанных с ними группировок. Политик призвал власти Франции немедленно пересмотреть политику поддержки Киева.
В своем аккаунте в соцсети X Филиппо заявил, что нападение стало «переходом черты» для режима Владимира Зеленского. Политик задался вопросом, как Франция может продолжать поставлять оружие и выделять миллиардные транши Украине после подобных событий, а также усомнился в целесообразности приглашения украинских военных на празднование Дня взятия Бастилии 14 июля.
Инцидент в Монако произошел накануне вечером. Государственный министр княжества Кристоф Мирман предположил, что это может быть первым в истории страны терактом. По данным телеканала BFMTV, среди пострадавших есть граждане России и Украины.
Украинские СМИ сообщают, что целью атаки мог стать бизнесмен Вадим Ермолаев, получивший тяжелые ранения. Известно, что в 2019 году он отказался от украинского гражданства, а в 2023 году попал под санкции СНБО Украины. В прессе также упоминается его возможная связь с деятельностью сети мошеннических колл-центров.