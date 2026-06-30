Французский политик связал взрыв в Монако с Зеленским

Украинские СМИ сообщают, что целью атаки мог стать бизнесмен Вадим Ермолаев, получивший тяжелые ранения. Известно, что в 2019 году он отказался от украинского гражданства, а в 2023 году попал под санкции СНБО Украины. В прессе также упоминается его возможная связь с деятельностью сети мошеннических колл-центров.