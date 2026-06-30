Более 300 человек участвовали в марафоне «Земля спорта» в Семёнове

Региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта» прошёл 27 июня в ФОК «Арена» в Семёнове; в соревнованиях участвовали 302 человека из 20 муниципалитетов Нижегородской области, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Марафон реализуется в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» и включает семь дисциплин: многоборье ГТО, семейную эстафету, силовой экстрим, волейбол, мини‑футбол, лапту и городошный спорт. Организаторы отмечают, что проект способствует популяризации доступных видов спорта и развитию спортивной инфраструктуры в сельской местности.
Первое место в общекомандном зачёте заняла команда Семёновского округа, второе место — Арзамас, третье — Вадский округ. Победители в личных зачетах представят Нижегородскую область на всероссийском финале; даты и место финала будут объявлены дополнительно.
Мероприятие проходит под эгидой Минсельхоза России при поддержке Минспорта РФ и коррелирует с программой «Спорт России» по развитию массового спорта.
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