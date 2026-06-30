Более 300 человек участвовали в марафоне «Земля спорта» в Семёнове

Марафон реализуется в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» и включает семь дисциплин: многоборье ГТО, семейную эстафету, силовой экстрим, волейбол, мини‑футбол, лапту и городошный спорт. Организаторы отмечают, что проект способствует популяризации доступных видов спорта и развитию спортивной инфраструктуры в сельской местности.