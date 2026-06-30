Больше тысячи студентов устроились на железную дорогу

— Так уж повелось, что в поезде всем очень приятно кушать. Дожидаясь отправления, многие пассажиры сразу же накрывают стол. Когда я подхожу к ним с повторной проверкой документов, они частенько угощают нас чем-то вкусненьким. Кстати, лучше всех нас понимают пассажиры, которые когда-то работали в поездах. Они в курсе всех тонкостей и без лишних слов угадывают, когда тебе очень сложно, и ты нуждаешься в поддержке. Очень приятно, когда к нам забегают дети и со словами «Это вам просто так» дарят конфеты, — рассказывала корреспондентам ИА «Высота 102» проводница Екатерина Семина. — Нередко, прощаясь с нами на станциях, пассажиры говорят: «Нам было очень приятно с вами ехать». Все это очень подбадривает в моменты сильной усталости.