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Больше тысячи студентов устроились на железную дорогу

Больше тысячи студентов поработают этим летом на железной дороге. Почти треть из них.

Больше тысячи студентов поработают этим летом на железной дороге. Почти треть из них встретит пассажиров в качестве проводников.

— Всего летом на железнодорожных предприятиях Саратовской, Волгоградской и Астраханской областей будут трудоустроены 1170 бойцов студенческих отрядов, — сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги. — Должность проводника для себя выбрали 850 из них.

О студентах, которые совмещают работу с романтикой долгих путешествий по стране, корреспонденты ИА «Высота 102» рассказывали в отдельных материалах. По словам начинающих сотрудников, все профессиональные тяготы им перекрывают необыкновенные пейзажи, знакомства с коллегами и с пассажирами.

— Так уж повелось, что в поезде всем очень приятно кушать. Дожидаясь отправления, многие пассажиры сразу же накрывают стол. Когда я подхожу к ним с повторной проверкой документов, они частенько угощают нас чем-то вкусненьким. Кстати, лучше всех нас понимают пассажиры, которые когда-то работали в поездах. Они в курсе всех тонкостей и без лишних слов угадывают, когда тебе очень сложно, и ты нуждаешься в поддержке. Очень приятно, когда к нам забегают дети и со словами «Это вам просто так» дарят конфеты, — рассказывала корреспондентам ИА «Высота 102» проводница Екатерина Семина. — Нередко, прощаясь с нами на станциях, пассажиры говорят: «Нам было очень приятно с вами ехать». Все это очень подбадривает в моменты сильной усталости.

Фото Андрея Поручаева.