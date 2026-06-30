Нижегородцев предостерегли от купания в фонтанах в жару

Купание в уличных фонтанах представляет собой серьёзный риск для здоровья, предупредила врач и эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина. По её словам, вода в фонтанах, в отличие от водопроводной, циркулирует по замкнутому контуру, нагревается на солнце и становится благоприятной средой для размножения различных микроорганизмов. Среди них — легионелла, вызывающая воспаления дыхательных путей, и синегнойная палочка, поражающая кожу и слизистые оболочки.
Уланкина в беседе с РИАМО подчеркнула, что бактерии и простейшие образуют устойчивые биоплёнки на стенках труб и внутренних элементах насосов, которые сложно удалить обычным напором воды. Поэтому даже небольшое количество фонтанной воды, попавшей на лицо, в глаза или в рот, может привести к заражению.
Кроме того, фонтаны привлекают птиц и бездомных животных, которые пьют из них, купаются и оставляют экскременты. Эти отходы становятся источником патогенных микроорганизмов.
Не стоит забывать и о химическом составе воды в фонтанах. Для предотвращения цветения водорослей и поддержания прозрачности в систему добавляют реагенты, которые могут вызвать раздражения и аллергические реакции, особенно у людей с чувствительной кожей. Попадание такой воды на слизистые может привести к покраснению и зуду.
Эксперт предостерегла от купания в фонтанах и даже от желания смочить голову в жару. Намоченные волосы быстро теряют тепло, особенно под воздействием ветра, а это может привести к спазму сосудов головы и шеи, головной боли, а у людей с нестабильным давлением — к слабости и ощущению тяжести.