Нижегородцев предостерегли от купания в фонтанах в жару

Не стоит забывать и о химическом составе воды в фонтанах. Для предотвращения цветения водорослей и поддержания прозрачности в систему добавляют реагенты, которые могут вызвать раздражения и аллергические реакции, особенно у людей с чувствительной кожей. Попадание такой воды на слизистые может привести к покраснению и зуду.