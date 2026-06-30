Пострадавшую при атаке музея под Таганрогом планируют выписать из больницы

Женщину, пострадавшую при атаке музея «Самбекские высоты» в Ростовской области, планируют выписать домой из БСМП Таганрога. Об этом в соцсетях сообщил председатель таганрогской городской думы Роман Корякин.
— В больнице скорой медицинской помощи навестил женщину, пострадавшую в результате удара ВСУ по народному музейному комплексу «Самбекские высоты». По словам врачей, вся необходимая медицинская помощь пациентке оказана, ее состояние стабильное, и в ближайшее время она сможет отправиться домой, — рассказал Роман Корякин.
Также после случившегося под наблюдением медиков оставили семилетнюю девочку.
Напомним, музей «Самбекские высоты» получил ущерб в ходе воздушной атаки 27 июня. Тогда пострадали 12 человек, десять из них госпитализировали. В тот же день восемь человек были выписаны, и в больнице оставались женщина и девочка.
После воздушной атаки возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Подпишись на нас в MAX и Telegram.