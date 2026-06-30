Возле мэрии Красноярска наконец-то убирают огромную кучу земли

Внушительная куча земли от работ по строительству метро в центре Красноярска начала уменьшаться.
Напомним, она пролежала на улице Карла Маркса у здания мэрии несколько месяцев. Насыпь в два раза превышала высоту ограждения. В конце мая красноярцы даже пожаловались на нее губернатору во время прямой линии. Тогда Михаил Котюков заявил следующее: «Кучу, конечно, нужно убирать. Если подрядчики не справляются — будем привлекать контролирующие органы, чтобы выписывали соответствующие предписания. Этот процесс должен быть ускорен».
В итоге с подрядчиком провели соответствующую работу, теперь на место периодически подъезжают грузовики и грунта становится меньше.
«Подрядчик наконец-то приступил к вывозу этой кучи, наблюдаем из окна, — рассказал на прошлой неделе мэр Сергей Верещагин. — Будем контролировать процесс… Вывоз идет, но не такими темпами, конечно, как мы бы хотели, но, тем не менее, я вижу, что грузовики работают, подрядчик подтверждает, что вывоз начался».
К сегодняшнему дню, судя по камерам видеонаблюдения, часть грунта вывезли.
Напомним, еще весной Арбитражный суд обязал краевое госпредприятие «Центр транспортной логистики» привести в порядок территории в центре города, разрытые в ходе подготовки для строительства метро. Речь идет про участки в районе улиц Карла Маркса, Вейнбаума, Перенсона, Дубровинского и Бограда, которые соседствуют с котлованами: их перерыли для прокладки коммуникаций и других работ.