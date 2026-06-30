Возле мэрии Красноярска наконец-то убирают огромную кучу земли

Напомним, она пролежала на улице Карла Маркса у здания мэрии несколько месяцев. Насыпь в два раза превышала высоту ограждения. В конце мая красноярцы даже пожаловались на нее губернатору во время прямой линии. Тогда Михаил Котюков заявил следующее: «Кучу, конечно, нужно убирать. Если подрядчики не справляются — будем привлекать контролирующие органы, чтобы выписывали соответствующие предписания. Этот процесс должен быть ускорен».