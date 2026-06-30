В Нижнем Новгороде открыли белую башню кремля

В Нижнем Новгороде открыли доступ в помещения Белой башни Нижегородского кремля. Информацию об этом распространили в ИА «В городе N» со ссылкой на НГИАМЗ.
Ещё в апреле 2025 года заведующий музеем‑филиалом «Нижегородский кремль» Степан Петушин анонсировал планы по вскрытию башни. В настоящее время в историческом сооружении идут уборочные работы.
Ключевым направлением текущего этапа стала ликвидация строительного мусора, который скапливался в башне на протяжении многих лет. В музее‑заповеднике подчёркивают: эта мера — необходимый шаг перед тем, как приступить к тщательному обследованию и комплексной оценке технического состояния памятника.
Параллельно продолжаются мероприятия по обустройству экспозиционных зон в Коромысловой и Часовой башнях — их открытие намечено на сентябрь.
Ранее актриса Ирина Пегова прогулялась по нижегородскому кремлю.