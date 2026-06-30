В Нижнем Новгороде открыли белую башню кремля

Ключевым направлением текущего этапа стала ликвидация строительного мусора, который скапливался в башне на протяжении многих лет. В музее‑заповеднике подчёркивают: эта мера — необходимый шаг перед тем, как приступить к тщательному обследованию и комплексной оценке технического состояния памятника.