4 человека пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиками на Бору

Четыре человека получили травмы в результате ДТП с участием трех автомобилей на Бору. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Авария случилась у деревни Слободское. По информации ведомства, толкнулись микроавтобус и два грузовика. Причина ДТП не уточняется.
Среди пострадавших детей нет. Их досматривают медики.
Ранее мы писали о еще одной массовой аварии под Нижним Новгородом. Виновником ДТП с 17 машинами в Ольгине стал водитель грузовика. Он не выбрал безопасную дистанцию.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше