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4 человека пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиками на Бору

Авария случилась у деревни Слободское.

Источник: Живем в Нижнем

Четыре человека получили травмы в результате ДТП с участием трех автомобилей на Бору. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Авария случилась у деревни Слободское. По информации ведомства, толкнулись микроавтобус и два грузовика. Причина ДТП не уточняется.

Среди пострадавших детей нет. Их досматривают медики.

Ранее мы писали о еще одной массовой аварии под Нижним Новгородом. Виновником ДТП с 17 машинами в Ольгине стал водитель грузовика. Он не выбрал безопасную дистанцию.

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