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13 тысяч нижегородских родителей получили новую семейную выплату

Ее назначают для тех, кто воспитывает 2 и более детей до 18 и до 23 лет.

Источник: Живем в Нижнем

13 тысяч семей получили ежегодную новую выплату в Нижегородской области. Ее назначили родителям, которые воспитывают 2 и более детей до 18 и до 23 лет (при очном обучении). Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Общая сумма выплат за июнь превысила 310,7 млн руб. В СФР напомнили, что оформление ежегодного пособия доступно каждому из работающих родителей, с доходов которых в 2025 году был уплачен НДФЛ. Важное условие для его получения — среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 регионального прожиточного минимума за год. В 2025-м он составлял в 16 669 рублей.

Дополнительно родители могут получить от 56 до 189 тысяч рублей. Заявление на выплату можно подать до 1 октября 2026 года через «Госуслуги», СФР или МФЦ.

У сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих для выплаты также запросят справку с места службы по форме КНД 1175018.

Если в семье есть ребенок до 23 лет, который обучается в очной форме, то нужно представить документ об обучении, где будет указана сумма стипендии.

Ранее мы писали, что нижегородский соцфонд пересчитал единое пособие для 324 многодетных семей.