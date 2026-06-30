13 тысяч нижегородских родителей получили новую семейную выплату

Общая сумма выплат за июнь превысила 310,7 млн руб. В СФР напомнили, что оформление ежегодного пособия доступно каждому из работающих родителей, с доходов которых в 2025 году был уплачен НДФЛ. Важное условие для его получения — среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 регионального прожиточного минимума за год. В 2025-м он составлял в 16 669 рублей.