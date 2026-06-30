13 тысяч нижегородских родителей получили новую семейную выплату

13 тысяч семей получили ежегодную новую выплату в Нижегородской области. Ее назначили родителям, которые воспитывают 2 и более детей до 18 и до 23 лет (при очном обучении). Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.
Общая сумма выплат за июнь превысила 310,7 млн руб. В СФР напомнили, что оформление ежегодного пособия доступно каждому из работающих родителей, с доходов которых в 2025 году был уплачен НДФЛ. Важное условие для его получения — среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 регионального прожиточного минимума за год. В 2025-м он составлял в 16 669 рублей.
Дополнительно родители могут получить от 56 до 189 тысяч рублей. Заявление на выплату можно подать до 1 октября 2026 года через «Госуслуги», СФР или МФЦ.
У сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих для выплаты также запросят справку с места службы по форме КНД 1175018.
Если в семье есть ребенок до 23 лет, который обучается в очной форме, то нужно представить документ об обучении, где будет указана сумма стипендии.
Ранее мы писали, что нижегородский соцфонд пересчитал единое пособие для 324 многодетных семей.