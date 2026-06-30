Три новых автобуса начнут работать в Дзержинске

Ранее стало известно, что с 1 июля обслуживание 11 городских маршрутов (№ 1, 5, 8, 8а, 15, 22, 23, 33, 205, 206 и 213) перейдёт от МУП «Экспресс» к ООО «Столица авто». Компания оказалась единственным участником конкурса. После этого жители Дзержинска выразили опасения, что новый перевозчик не справится с объёмом работы, а муниципальное предприятие может обанкротиться.