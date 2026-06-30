Врач объяснила, бывает ли отит от сквозняка

Врач также посоветовала в машине направлять воздух из дефлекторов в сторону или вверх, а не в лицо или ухо, особенно если вы вспотели. Она также добавила, что кратковременное проветривание по 10−20 минут несколько раз в день помогает освежить воздух без перегрузки организма.