Врач объяснила, бывает ли отит от сквозняка

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Отит чаще возникает как осложнение насморка, а сквозняк может ускорить этот процесс, рассказала врач-оториноларинголог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Яна Новикова.
«Отит почти всегда начинается не из-за холода, а как осложнение инфекции верхних дыхательных путей… Сквозняк, резкий перепад температур и направленный на вас поток воздуха как раз ухудшают местную защиту слизистой и создают дополнительный стресс для сосудов. На фоне уже циркулирующих в помещении вирусов это повышает шансы заболеть», — сказала Новикова «Газете.Ru».
По словам врача, из-за насморка нарушается вентиляция уха, жидкость застаивается, и начинается воспаление.
Кроме того, специалист отметила, что летом риск отита возрастает: к насморку добавляются купание с попаданием воды в уши, поездки с открытыми окнами и работа кондиционеров, направленных в лицо.
«Есть несколько правил, как проветривать комнату в жару без вреда для ушей. Первое — проветривать в более прохладные часы. Второе — делать мягкий, а не “туннельный” сквозняк. Наконец, не направлять поток воздуха на голову и уши. Также важно следить за температурой в комнате. Комфортно, когда в помещении держится примерно 23−25°С, без резких скачков туда-сюда», — подчеркнула Новикова.
Врач также посоветовала в машине направлять воздух из дефлекторов в сторону или вверх, а не в лицо или ухо, особенно если вы вспотели. Она также добавила, что кратковременное проветривание по 10−20 минут несколько раз в день помогает освежить воздух без перегрузки организма.
Если боль в ухе не проходит в течение одного-двух дней, появились заложенность, шум, снижение слуха или выделения — лучше не ждать и записаться к ЛОРу, заключила специалист.