Воронежский суд согласился отпустить бывшего депутата облдумы из колонии

Как было установлено в суде, в 2019 году Почивалов через подконтрольное ООО «Спарк Инвест» поставил городским властям более дешевый песок, нанеся бюджету ущерб в 11 млн руб. Кроме того, он был признан виновным в предоставлении в департамент (ныне — министерство) аграрной политики региона подложных документов, по которым получил субсидию в размере 441 тыс. руб. для ООО «Рыбхоз Березовский».