Экипаж орбитальной станции «Салют-1» погиб при спуске 55 лет назад

В апреле 1971 года «Салют-1» отправился на орбиту, но первая экспедиция к ней окончилась неудачей. «Союз-10» состыковался со станцией, но не смог герметично присоединиться к люку из-за того, что погнулась штанга, за которую два корабля должны были стягивать. Трое космонавтов вернулись на Землю ни с чем.