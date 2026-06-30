Хабаровский колледж выпустил учителей начальных классов

Директор колледжа Елена Вологжина отметила, что участие в проекте «Профессионалитет» позволило существенно модернизировать материально техническую базу: в 2023 году на средства гранта был отремонтирован второй учебный корпус и созданы новые мастерские. Также в ведомстве напомнили, что в крае с 2022 года функционируют 7 отраслевых кластеров в рамках проекта, а на 2027 год запланировано открытие ещё четырёх — в том числе по направлениям «Лесная промышленность», «Транспортная отрасль», «Информационные технологии» и «Горнодобывающая отрасль».