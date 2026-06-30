Хабаровском крае сухие грозы спровоцировали три лесных пожара

В Хабаровском крае к 13:00 30 июня зарегистрированы три лесных пожара, сообщает министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона. Один из них уже локализован.
Очаги действуют в Аяно-Майском, Верхнебуреинском и Тугуро-Чумиканском районах. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 255 гектаров.
По данным ведомства, все возгорания возникли из-за сухих гроз. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.
К тушению привлечены 41 специалист и четыре единицы техники. Лесопожарная обстановка находится под контролем.
При обнаружении возгорания жителей просят сообщать об этом по телефонам 8−800−100−94−00 или 112.