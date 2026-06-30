Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровском крае сухие грозы спровоцировали три лесных пожара

Огонь прошёл уже 255 гектаров, один из очагов удалось локализовать.

В Хабаровском крае к 13:00 30 июня зарегистрированы три лесных пожара, сообщает министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона. Один из них уже локализован.

Очаги действуют в Аяно-Майском, Верхнебуреинском и Тугуро-Чумиканском районах. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 255 гектаров.

По данным ведомства, все возгорания возникли из-за сухих гроз. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.

К тушению привлечены 41 специалист и четыре единицы техники. Лесопожарная обстановка находится под контролем.

При обнаружении возгорания жителей просят сообщать об этом по телефонам 8−800−100−94−00 или 112.