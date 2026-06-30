Канистра «на всякий случай» может обернуться делом: где нельзя держать бензин

Автомобиль подходит только для перевозки, а не для постоянного хранения бензина. Ёмкость должна быть герметичной, стоять вертикально и быть закреплена так, чтобы не каталась по салону. Её нельзя ставить рядом с нагревающимися предметами или под прямыми солнечными лучами. Предполагается, что после поездки канистру нужно куда-то вынести.