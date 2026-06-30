Канистра «на всякий случай» может обернуться делом: где нельзя держать бензин

Из-за проблем с поставками бензина в некоторых регионах автомобилисты начали закупать топливо впрок, но держать канистры дома, в гараже или на парковке запрещено. Об этом «Ведомости» пишут во вторник, 30 июня.
Бензин относится к легковоспламеняющимся жидкостям. Опасность представляет не только само топливо, но и его пары: они могут скапливаться в плохо проветриваемых помещениях и воспламеняться даже от статического электричества. Правила хранения прописаны в противопожарных нормах, а обязанность их соблюдать — в ст. 34 федерального закона «О пожарной безопасности».
В квартире нельзя хранить бензин — неважно, стоит канистра в прихожей, кладовой, тамбуре или у входной двери. Запрет касается коридоров, лестничных клеток и балконов: это жилое пространство или пути эвакуации. На лоджии ёмкость может перегреваться летом и сильно охлаждаться зимой, что повышает риск протечки и пожара.
Топливо также нельзя держать на чердаках, в подвалах, цоколях, подпольях, котельных, электрощитовых и вентиляционных камерах. Такие помещения опасны из-за плохого воздухообмена и близости коммуникаций. Ограничение касается как многоквартирных, так и частных домов.
В гаражах, подземных паркингах и на стоянках горючее тоже держать не разрешается. Правило распространяется на полные канистры и пустую тару: их не оставляют на стеллажах, в смотровых ямах или багажниках припаркованных машин. Там же не заправляют автомобили и не сливают бензин. Горловина бака должна оставаться закрытой.
Автомобиль подходит только для перевозки, а не для постоянного хранения бензина. Ёмкость должна быть герметичной, стоять вертикально и быть закреплена так, чтобы не каталась по салону. Её нельзя ставить рядом с нагревающимися предметами или под прямыми солнечными лучами. Предполагается, что после поездки канистру нужно куда-то вынести.
На даче или в частном доме небольшой запас можно держать только в отдельном нежилом хозблоке — гараж и технические помещения не подходят. Комната должна проветриваться, а канистры — стоять в тени и подальше от тепла. Обогревателям и лишней электрике там не место. Горючее ставят отдельно от газовых баллонов, удобрений, окислителей и других опасных материалов.
Для топлива подходит заводская металлическая канистра с исправной крышкой и бензостойким уплотнителем. Допустим и специальный пластик, если производитель прямо указал, что он рассчитан на нефтепродукты. ПЭТ-бутылки, стеклянные банки и случайная бытовая тара не годятся — на АЗС могут отказать в продаже топлива в такую ёмкость.
За всё перечисленное гражданина могут привлечь по ст. 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»). Обычно физлицу грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, при особом противопожарном режиме — от 10 до 20 тысяч. Если дело закончилось возгоранием, ущербом имуществу или лёгким либо средней тяжести вредом здоровью, сумма вырастает до 40−50 тысяч рублей.
При тяжких последствиях возможна уголовная ответственность. Ст. 218 УК РФ («Нарушение правил учёта, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий») предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Если погибли два человека и более, по ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности») максимальный срок достигает семи лет.