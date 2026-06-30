ЖКХ Волгоградской области готово к отопительному сезону на 23%

К зиме в регионе предстоит подготовить более 12 тысяч многоквартирных домов; более 5 тысяч социальных объектов, а также 46 тысяч километров сетей газо-, энерго-, тепло-, водоснабжения и водоотведения и около 19 тысяч объектов ЖКХ.