Материнский капитал и соцвыплаты проиндексируют в 2027 году

С 1 февраля 2027 года в России вырастут размеры материнского капитала и социальных пособий. Коэффициент индексации определят осенью, когда станет известен прогноз инфляции.
На данный момент маткапитал на первого ребенка составляет около 729 тысяч рублей. При рождении второго ребенка семья получает доплату в 234 тысячи рублей. Если выплата на первого не оформлялась, то за второго можно получить почти 963 тысячи рублей.
Как пишет Ямал 1, в начале 2027 года проиндексируют и страховые пенсии — основное повышение запланировано на 1 февраля, а в апреле возможна дополнительная корректировка.
Фото на главной: magnific.com.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.