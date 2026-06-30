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Материнский капитал и соцвыплаты проиндексируют в 2027 году

С 1 февраля 2027 года в России вырастут размеры материнского капитала и социальных пособий.

С 1 февраля 2027 года в России вырастут размеры материнского капитала и социальных пособий. Коэффициент индексации определят осенью, когда станет известен прогноз инфляции.

На данный момент маткапитал на первого ребенка составляет около 729 тысяч рублей. При рождении второго ребенка семья получает доплату в 234 тысячи рублей. Если выплата на первого не оформлялась, то за второго можно получить почти 963 тысячи рублей.

Как пишет Ямал 1, в начале 2027 года проиндексируют и страховые пенсии — основное повышение запланировано на 1 февраля, а в апреле возможна дополнительная корректировка.

Фото на главной: magnific.com.

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