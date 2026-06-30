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Грузовик врезался в 17 автомобилей в Нижнем Новгороде

Массовая авария произошла на развязке у деревни Ольгино в Нижнем Новгороде утром 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Массовая авария произошла на развязке у деревни Ольгино в Нижнем Новгороде утром 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Происшествие случилось около 07:50.

По предварительной информации, водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с другими транспортными средствами. Всего в ДТП попали 17 машин. Пока никто из участников аварии не обращался за медицинской помощью.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции. До сих пор на въезде в город — большая пробка.