Грузовик врезался в 17 автомобилей в Нижнем Новгороде

Массовая авария произошла на развязке у деревни Ольгино в Нижнем Новгороде утром 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Происшествие случилось около 07:50.
По предварительной информации, водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с другими транспортными средствами. Всего в ДТП попали 17 машин. Пока никто из участников аварии не обращался за медицинской помощью.
Сейчас на месте работают сотрудники полиции. До сих пор на въезде в город — большая пробка.